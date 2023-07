Gagnez vos places pour le concert "Grèce, Révolte et Libert" au festival Classissimo du 10 août

Le jeudi 10 août, le festival Classissimo vous propose de voyager en Grèce avec Kostas Thomaidis (au chant), Joëlle Strauss (au chant et violon), Marc Grauwels (à la flûte) et Takis Farazis (au piano). Dans ce concert, le groupe a à cœur de mettre à l'honneur le compositeur Thanos Mikroutsikos, compositeur grec, qui a rencontré le flutiste belge du groupe. C'est ainsi qu'est née une amitié belgo-grecque dont la soirée du 10 août est le produit. Le groupe présentera deux pièce : Little Fantasy, de Yannis Markopoulos, et Crépuscule, de Thannasis Nikopoulos, deux compositeurs grecs que le groupe désire mettre à l'honneur.

N'hésitez plus et tentez votre chance pour remporter une soirée inoubliable !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : JEUDI 10.08.23 - 20H00 - Classissimo 2023