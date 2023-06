Gagnez vos places pour le concert "Eclats de folie" à la Monnaie avec Stéphanie d'Oustrac et l'Ensemble Amarillis

Personnage phare de bien des opéras de l’époque baroque, la Folie a inspiré de nombreux compositeurs en raison, notamment, de son immense potentiel théâtral. Elle est en effet charmeuse, amoureuse, désespérée ou encore furieuse. S’appuyant sur ces multiples facettes, les musiciens de l’Ensemble Amarillis et la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac déroulent un fil narratif original et retracent les premières amours et le désenchantement de la Folie. Leur récit est ponctué d’airs particulièrement expressifs, issus notamment de l’imagination de Henry Purcell, André Campra, André Cardinal Destouches ou Georg Friedrich Haendel. Un programme sur mesure pour Stéphanie d’Oustrac qui pourra, une nouvelle fois, démontrer ses talents de tragédienne et laisser libre court à son incomparable sens du théâtre.

