Gagnez vos places pour le concert "DULCISSIME JESU" au festival Voce et Organo le 6 septembre

Le mercredi 6 septembre à 20h, l'ensemble CELADON propose une immersion dans l'Italie du 17e siècle, une Italie de l'émergence du pouvoir de l'Eglise catholique. Le concert regroupera des chefs d'œuvres composés à l'attention des chapelles papales et princières d'une Italie du 17e siècle ainsi que des pièces plus intimistes et modestes pour la noblesse et le clergé. Ce sont les œuvres de Kapsberger, Picchi, Monteverdi, Frescobaldi, Monferrato, Cima, Valente, Gabrieli et Storace qui seront interprétées. Il y aura également la possibilité d'entendre des motets et sonnets sacrés italiens.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Voce Organo | Le Festival Voce et Organo 2023