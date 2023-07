Gagnez vos places pour le concert du groupe "Les Surprises" du 13 juillet

Venez écouter "Les Surprises", cet ensemble vocal et instrumental qui présente ce 13 juillet l'œuvre "les Méditations pour le Carême" de Marc-Antoine Charpentier. Venez découvrir une atmosphère spirituelle et intimiste au rythme des voix d'hommes du groupe 'les Surprises'. Laissez-vous embarquer dans l'ambiance d'une époque où la théâtralité et la musique sont mêlées. Tentez donc de remporter vos place pour une soirée baroque unique.

Remportez une place pour ce concert du festival des "Midis Minimes" au Conservatoire Royal à Bruxelles.