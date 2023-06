Gagnez vos places pour le concert des 25 ans de Musica Mundi à Bozar

Musica Mundi fête son Double Anniversaire et organise un Concert Festive le 19 juin 2023 à 20h à la Salle Henry Le Boeuf de Bozar pour fêter le 25ème anniversaire du stage et festival international de jeunes talents et le 5ème anniversaire de la Musica Mundi School. Au programme des oeuvres solo, musique de chambre, orchestre et choeur intérepreté par les artistes qui entourent Musica Mundi depuis sa création, des alumni du festival et de la Musica Mundi School et des jeunes talents actuels de la Musica Mundi School. Une vrai fête musicale et humaine !