Gagnez vos places pour le concert de Mustii aux Nuits Botanique

Si vous avez manqué Mustii lors de sa tournée It’s Happening Now, c’est le moment ou jamais d’aller vivre son dernier album live aux Nuits du Bota ! Mustii est l’un de ces artistes talentueux et complets qui nous rend fiers de nos talents belges.

L’air de rien, Mustii en a déjà fait du chemin dans sa carrière, musicale mais pas que. Son tout premier single était sorti en 2016, The Golden Age, une petite merveille.

Sur scène, il a du style, du caractère, de l’énergie, un regard perçant, il en impose immédiatement. Jouant au départ dans de petites salles, il donne tout comme s’il était dans un stade, sa prestance est bluffante! Peut-être parce qu’il est d’abord un acteur ? Ces métiers se renforcent mutuellement car sur scène comme sur les planches ou au cinéma, Mustii est à sa place.

Son premier album sort à l’automne 2018 et nous enchante. 21st Century Boy est salué par la presse et le public. Mustii décroche le titre de Révélation de l’Année aux D6bels Music Awards et remporte le Magritte du Meilleur Espoir Masculin du Cinéma Belge en 2019.