Gagnez vos places pour le concert "De Mozart à Lajtha", le mardi 11 avril à 20h à l'Arsonic

Le trio à cordes du Flash Ensemble nous propose une belle soirée associant un chef-d’œuvre de Mozart à la découverte des Soirs Transylvains du trop méconnu compositeur hongrois László Lajtha à Arsonic mardi prochain !

Musique forte, originale, accessible et pourtant si rare au concert, le 3e Trio de Lajtha décrit quatre soirées en Transylvanie au fil des saisons. Cette œuvre réalise le tour de force de réunir folklore imaginaire virtuose, contrepoint à la Bach/Bartok et rythmes dansants asymétriques. S’agirait-il du trio à cordes le plus ambitieux écrit depuis… le Divertimento en mi b de Mozart ? À vous d’apprécier cette confrontation inédite.

Chambristes accomplis se produisant régulièrement dans divers ensembles renommés (Trio Khnopff, Urban Piano Quartet,…), Sadie Fields, Clément Holvoet et Romain Dhainaut sont des complices de longue date, collaborant depuis presque 10 ans au Festival Contrastes. Un projet un peu fou, l’enregistrement de l’œuvre du compositeur hongrois trop largement négligé László Lajtha (1892-1963) les mène à créer le Flash Ensemble, un trio à cordes pérenne auquel s’adjoindront régulièrement des amis musiciens au gré des programmes.

Pour des raisons nombreuses mais totalement injustifiées, la musique de László Lajtha fait partie de ces terrains à défricher. Celui qui fut surnommé le ‘Bartok latin’, en raison de ses influences enracinées dans la tradition hongroise et teintées de lumière française, a composé une œuvre majeure, inspirée, accessible, et d’une originalité totale.

L'album "Transylvanian Nights", intégrale des trios à cordes de László Lajtha par le Flash Ensemble, paraîtra en février 2023 chez Pavane Records.

Programme

> Lajtha : 3e Trio à cordes " Soirs Transylvains "

> Mozart : Divertimento KV563 en mi b majeur