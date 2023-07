Gagnez vos places pour le concert de Maxim Vengerov au festival "Musica Mundi" de Waterloo le 17 juillet

Maxim Vengerov est un violoniste russe reconnu comme l'un des violonistes les plus exaltants de son époque. Ce violoniste de 44 ans enchaine les prix et succès depuis les années 1996. Violoniste classique, Vengerov a un intérêt très important dans l'ouverture de la musique pour les enfants. Il apparait souvent en concert avec les plus grands orchestres et les plus grands chefs pour interpréter un répertoire classique.

Voici une chance rêvée de gagner une soirée de musique classique au son de son violon.

Maxim Vengerov | Musica Mundi