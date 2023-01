Gagnez vos places pour le concert de Lee Fields, légende de la soul américaine

Lee Fields, c'est une carrière de 50 ans. Son premier 45 tours était sorti en 1969, et sept albums plus tard, après avoir tourné avec d’autres (Kool and the Gang…) et après un long passage à vide dans les années 80 qui va le mener à se reconvertir en agent immobilier, il est revenu, dans les années 90, à ce qu’il fait de mieux : de la musique. Trois ans après son dernier It Rains Love, c’est grâce à ses retrouvailles avec le fameux producteur Gabriel Roth (on lui doit notamment Back to Black d’Amy Winehouse) qui lui a taillé un nouvel album, Sentimental Fool, que ce nouvel opus est salué par la critique qui lui reconnaît, plus que jamais, son talent. Sorti en octobre dernier, il est signé sur le label new-yorkais de rhythm and blues Daptone Records.

À 72 ans, Lee Fields est reparti sur les routes américaines à l’automne dernier et poursuit une tournée européenne. La star a tout gardé de sa ferveur et marque un retour à ses racines avec ce nouveau disque. Et si sa musique nous ramène dans les délicieux sons de la soul et du blues des années 70, ses collaborations avec Martin Solveig (Jealousy) ou les samples réalisés par des rappeurs comme Travis Scott (Antidote) lui donnent une résonance culte et bien ancrée dans le présent.

Ne manquez pas Lee Fields lors de cette date unique du 13 février au Botanique à Bruxelles. La Trois vous offre 2x2 places. Jouez en remplissant le formulaire ci-dessous.