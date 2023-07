Venez découvrir le pianiste néerlandais Joep Beving et de son univers de compositions douces et paisibles. Compositeur à succès, il a déjà prouver son talent et il vous propose une fois de plus de vous séduire avec la douceur de son clavier. Venez vous enivrer de délicatesse au Walden festival (museum) à 21h ce 15 juillet 2023.

"Il semble que nous vivions plus que jamais en dehors de la réalité." ("we lijken meer dan ooit buiten werkelijkheid te leven")~Joep Beving

Joep Beving | walden festival