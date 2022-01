Gagnez vos places pour le concert de Jean-Yves Thibaudet, Lisa Batiashvili et Gautier Capuçon

Musiq3 vous propose de remporter 2 places pour le concert de Lisa Batiashvili, Jean-Yves Thibaudet et Gautier Capuçon le 6 février à 19h à BOZAR.

Au programme de ce concert, Joseph Haydn et son Trio avec piano, Hob. XV : 28, le Trio avec piano n° 1, op. 32 d’Anton Arensky, ainsi que Johannes Brahms Trio avec piano n° 2, op. 87. Pour vous interpréter ce répertoire, BOZAR a convié trois solistes pour vous offrir un moment unique ce 6 février. Un moment en compagnie de Lisa Batiashvili au violon, Jean-Yves Thibaudet au piano et Gautier Capuçon au violoncelle.

Ces trois artistes maîtrisent leurs instruments avec énormément de précisions et leurs sensibilités musicales sont au diapason pour vous offrir un concert unique. En plus des trios avec piano de Haydn et Brahms, ils vous interpréteront le premier trio avec piano d’Anton Arensky. Une œuvre écrite à la mémoire de Davidoff, un des violoncellistes les plus important du XIXe siècle. Dans une esthétique lyrique empreinte du romantisme tardif, cette œuvre va demander au trio et en particulier au violoncelliste Gautier Capuçon une maîtrise absolue.