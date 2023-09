Gagnez vos places pour le concert de Gaelle Solal le 1er octobre

Le 1er octobre prochain le Festival Musiq3 Brabant Wallon vous offre un récital sur mesure avec la guitariste Gaelle Solal.

" Rêver d'abolir les frontières, de voyager ou de partir dans l'imaginaire. Rêver qu'il est possible de tout jouer sur son instrument, de tout adapter. Ne plus penser aux limitations mais seulement aux ressources et possibilités. Ce programme est une invitation à la guitare dans tous ses états, avec des pièces choisies pour leur grand pouvoir évocateur. "- Gaelle Solal

Alors n'hésitez plus et tentez de remporter vos places pour ce concert tout à fait incroyable !

Pour plus d'infos: www.festivalmusiq3.be