Gagnez vos places pour le concert de Franz Ferdinand à Bruxelles le 21 avril

“Take Me Out”, “No You Girls”, “Do You Want To”, pour ne citer qu’eux, sont autant de hits qui frappent fort et qui n’ont pris aucune ride. Franz Ferdinand est de retour et compte bien faire la fête à l’occasion de la sortie de ‘Hits to the Head’, leur tout premier album Best Of.

Franz Ferdinand se produira à Bruxelles le 21 avril 2022 au Cirque Royal.