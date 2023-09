Gagnez vos places pour le concert de "Four Aces Guitar Quartet" le dimanche 1er octobre à 11h à l'Abbaye de Dieleghem

Le Four Aces Guitar Quartet est un groupe composé de 4 hommes et de 4 guitares. Dans ce concert, le groupe vous amène découvrir la musique belge et la polyphonie ancienne. Les musiciens interprèteront du César Franck, du James Ensor ainsi que du Django Reinhardt. Les Four Aces vous propose un jeu sans complexe, bousculant rythmes et lyrisme !

Alors tentez de remporter vos places pour le concert des Four Aces Guitar Quartet ce dimanche 1er octobre 2023 à 11h, à l'Abbaye de Dieleghem !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du concert : Classique à l'Abbaye : Four Aces Guitar Quartet toutes les dates de représentation - billetterie et réservation (infinitix.be)