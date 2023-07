Venez découvrir Fazil Say, reconnu internationnalement pour ses talents pianistiques. Ce grand virtuose joue avec les plus grands orchestres des USA et d'Europe depuis bientôt 20 ans. Dans son répertoire classique, Say propose de vous emmener le temps d'une soirée à travers la Tempête de Beethoven, Jean-Sébastien Bach et Joseph Haydn.

Tentez votre chance et remportez une soirée inoubliable à Waterloo à 20h.

