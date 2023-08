Gagnez vos places pour le concert de "Dareyn" au festival d'Art de Huy le 22 août

Le concert de Dareyn du 22 août se tient dans le cadre du festival d'Art de Huy. Dareyn est un quartet composé de la joueuse turque de kemençe Emine Bostancı, de la violoncelliste Maya Fridman, du pianiste Franz von Chossy et du percussionniste et batteur Vinsent Planjer. La musique de l'artiste turque est une musique modale interprétée de manière moderne ce qui rend le concert incroyable et la musique presqu'addictive.

La musique de Emine Bostancı est une musique cinématographique qui vous emmènera dans un film musical unique. Les musiques voyageront d’Istanbul aux fins fonds de la route de la soie.

Le concert se tient le mardi 22 août à 20h30 dans l'espace Saint-Mengold, Place Verte.

Alors n'hésitez plus et tentez de remporter vos places pour ce voyage musical et cinématographique unique !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : 21H30 DAREYN - Festival d'Art Huy (festivalarthuy.be)