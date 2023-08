Gagnez vos places pour le concert de clôture "Wedding cantatas" du 29 août au festival "Ars in Cathedrali"

Le concert de clôture du festival Ars in Cathedrali, dont le thème était l'Amour, est le concert "wedding cantatas" de Wei-Lian Huang (soprano), l'Ensemble Ausonia (dirigé par Mira Glodeanu) et Xavier Deprez (orgue). Le programme est entièrement dédiée à Bach. Cette soirée sera donc l'occasion d'en entendre les plus belles pièces à l'orgue seul, en compagnie de l'orchestre et en accompagnement de cantates de mariage.

Les cantates qui seront chantées sont les bien connues : la “O jour empreint de douceur, moment tant désiré” (BWV 210) , et la " Dissipez vous, ombres lugubres " (BWV 202).

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)