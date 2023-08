Gagnez vos places pour le concert de "Auster Loo Collective" au festival d'art de Huy le 18 août

Le festival d'Art de Huy est un festival qui réunit les musiques des différentes cultures du monde. C'est l'occasion de découvrir des musiques traditionnelles et acoustiques, le tout dans le cadre de la ville chargée d'histoire de Huy.

Le 18 août, c'est le quintet du Auster Loo Collective qui sera sur la scène du festival à 20h. Le groupe est né de l'initiative du percussionniste Simon Leleux et de la flutiste Lydie Thonnard qui ont trouvé comme terrain d'entente l'improvisation et le rythme. Leur idée avec la formation de ce collectif était de mêler différentes influences venues des différentes cultures du monde pour offrir une musique contemporaine et tout à fait unique. C'est dans cette optique que le quintet sera des plus diversifié avec : Simon Leleux qui joue de la doholla et qui s'occupe des compositions; Lydie Thonnard aux flûtes et voix; Aki Sato au koto et shamizen; Shahab Azinmehr à la tar, setar et voix; et Vincent Noiret à la contrebasse.

Tentez donc de votre chance pour découvrir une musique colorée et puissante qui ressort de cet assemblage unique d'instruments issus des cultures du monde entier !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : 20H AUSTER LOO COLLECTIVE - Festival d'Art Huy (festivalarthuy.be)