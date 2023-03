Gagnez vos places pour le concert COMPLET "OPRL+ Jeux vidéo : Game on"!

Le samedi 1 avril à 20h aura lieu le concert "OPRL+Jeux vidéo: Game on" à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, un concert qui reprend les musiques légendaires de jeux vidéos! Gagnez vos places grâce à Tipik.

Des années 1980 à aujourd’hui, les musiques de jeux vidéo regorgent de trésors. Elles sont au cœur du concert dirigé par Eímear Noone, cheffe d’orchestre mais aussi l’une des plus grandes compositrices de musiques dédiées à cet univers magique ! Qui pouvait-on rêver de mieux pour diriger l’OPRL ? Elle a travaillé sur près d’une trentaine de films et jeux vidéo, dont les très célèbres Fortnite, Diablo III, La Légende de Zelda mais aussi World of Warcraft pour lequel elle a obtenu le prix Hollywood Music in Media en 2014. L’incontournable Mario, qui vient de fêter ses 40 ans, sera le doyen de cet " OPRL+ " dédié au 10e art !

Au programme

Musique de World of Warcraft, Kingdom Hearts, Uncharted II, Halo, The Last Of Us, Fortnite, Ori and the Will of the Wisp, Pokemon, Super Mario Bros composée entre autres par Koji Kondo, Resident Evil, Hades, Baldur’s Gate, Fallout 4, World of Warcraft - Warlords of Draenor et Final Fantasy