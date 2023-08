Gagnez vos places pour le concert "CANTARES DEL ALMA" du 27 août au festival Orferidis à 17h

Pour son dernier jour, le festival Orferidis propose le concert Cantares del Alma à 17h. Ce concert est un voyage musical au cœur de la culture espagnole et de ses différentes régions. Avec Federico García Lorca, nous voyagerons dans les environs de Séville au rythme des chansons populaires ensoleillées. Ensuite, le grand guitariste catalan Fernando Sor nous fera voyager avec ses grands airs belcantistes et des harmonies élégantes. Puis, cap sur l'Andalousie où Manuel De Falla nous fera danser sur des airs endiablés et des mélodies plus douces telles que des berceuses. Et enfin, direction Madrid avec Joaquín Rodrigo avec des chants profonds et émouvants. Il y aura aussi une danseuse de flamenco.

Tentez de remporter vos places pour ce concert qui aura lieu le 27 août à 17h à Falmagne dans l'Eglise Ste-Geneviève sur la Place du Baty.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Accueil (orferidis.be)