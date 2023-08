Gagnez vos places pour le concert "Au salon de Joséphine" au festival des Midis Minimes du 29 août

"Au salon de Joséphine", c'est l'occasion de rencontrer le trio de Coline Dutilleul (mezzo-soprano), Aline Zylberajch (au pianoforte) et Pernelle Marzorati (à la harpe). L'histoire raconte que l'impératrice Joséphine avait l'habitude d'accueillir des musiciens à Malmaison dans son salon. Il y avait là des romances, des airs favoris et des sonates dans un style opératique. Ce que les musicennes proposent ici, c'est de recréer une sorte de séance dans le salon de Joséphine et de redécouvrir ces compositeurs et musiciens qui y venaient à l'époque. Hortense de Beauharnais, François-Joseph Nadermann, Giovanni Paisiello, Ignace Josepf Pleyel, Pierre-Jean Garat, André Ernest Modeste Grétry et Étienne-Nicolas Mehul seront de la partie au conservatoire royal de Bruxelles à 12h15.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival des midis minimes : Concerts - Festival Midis Minimes (midis-minimes.be)