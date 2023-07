Gagnez vos places pour le concert "AMOUR SANS LIMITE, INCOMMENSURABLE" du 11 juillet

Venez découvrir les plus belle pièces d'orgue dans la cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles, et laisser-vous succomber au charme des œuvres belges, allant de Jakob Obrecht et Joseph Jongen interprété par le Paul De Meyer. Le festival "Ars in Cathedrali" accueille tout l'été des concert d'orgue dans la cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles et célèbre, cette année, l'Amour. Au programme, musique classique, moderne, mais surtout des pièces sur l'Amour.

Venez donc partager l'amour de la musique et l'amour en musique.