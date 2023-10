Gagnez vos places pour le cocert "Wolfgang Muthspiel Trio feat Scott Colley & Brian Blade" à Flagey le 17 octobre

Les trois musiciens, Wolfgang Muthspiel à la guitare, Scott Colley à la basse et Brian Blade à la batterie, proposent un concert de jazz à Flagey le 17 octobre. Lors de ce concert, les trois instrumentistes et amis interprètent ce jazz à la fois lyrique et tout à fait libre du carcan de la tradition. Le trio américano-autrichien apporte une ambiance unique au jazz avec leur approche à la fois douce et dynamique.

