Gagnez vos places pour la soirée d'ouverture du festival Théâtre au vert avec la représentation "Les Bonnes" du 17 août

Le festival "Théâtre au vert" est un festival des arts de la scène et qui reprend entre autres théâtre, cirque, humour et conte dans le village de Thoricourt. L'idée de ce festival est de mettre en valeur l'art "éphémère et vivant" nous disent les organisateurs du festival.

C'est dans le cadre de ce festival que nous pourrons assister à la représentation "Les bonnes" de Jean Gennet. Cette œuvre mêle trahison, amour, haine, piège et meurtre. Lorsque la maitresse de maison est partie, les bonnes sont prêtes à tout. Cette œuvre est très probablement inspiré du fait divers "l'affaire des sœurs Papin".

N'hésitez plus et tentez de remporter vos places pour la soirée d'ouverture du festival "Théâtre au vert" pour une soirée inoubliable !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival : Les Bonnes - Théâtre au vert (theatreauvert.be)