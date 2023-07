Gagnez vos places pour la représentation de "Lucrèce Borgia" du 25 juillet à Villers la Ville

L'Abbaye de Villers la Ville propose cet été de découvrir la Venise de l'époque de Victor Hugo et de rencontrer ce personnage tout à fait unique qu'est Lucrèce de Borgia. Dans ce mélodrame victorien mis en scène par Emmanuel Dekoninck, vous serez emporté dans l'univers de cette haute société, d'une grande dame qui se débat entre haine de l'humanité, amour maternel et politique. Vous passerez du Carnaval de Venise à des fêtes maccabres de Ferrare, de quoi animer une belle soirée d'été. Le spectacle propose théâtre, danse et chant. Venez trembler au rythme des vers de Victor Hugo le mardi 25 juillet à 21h à l'Abbaye de Villers-la-Ville.

Lucrèce Borgia | Abbaye de Villers