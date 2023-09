Gagnez vos places pour la première Fifty Session de la saison !

La scène locale sera quant à elle représentée par Porcelain ID. L’artiste belge d’origine rwandaise publie des chansons idiosyncrasiques depuis 2020, dans un style unique et reconnaissable caractérisé par des voix brutes et émotionnelles. Oscillant entre le néerlandais et l’anglais, ses textes très personnels abordent des questions d’identité, de genre et de racisme. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on est ravis de vous annoncer qu’iel sera également présent lors de l’édition 2023 du Fifty Lab Festival !



La soirée se clôturera comme à son habitude avec une afterparty et des DJ sets jusque minuit. Pas besoin de vous parler de l'happy-hour de début de soirée pour vous convaincre de tenter votre chance, le concours c'est par ici :