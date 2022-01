Gagnez vos places pour "La dernière tentation des belges"

La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour le nouveau film de Jan Bucquoy "La dernière tentation des belges". Une œuvre drôle et touchante avec Wim Willaert, Alice Dutoit et Alex Vizorek.

Jan est un artiste provocateur qui a connu divers degrés de réussite avec ses œuvres d’art, les femmes et ses nombreuses tentatives de changer le monde.

Marie, sa fille unique, lui reproche d’avoir été durant son enfance un père absent, toujours embarqué dans de folles aventures.

Aujourd'hui, au bord d'un précipice, ils ont beaucoup à se dire…