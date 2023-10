Gagnez vos places pour la Compagnie Ayelen Parolin à la Biennale de la Danse le 12 octobre

Des quatre émotions primaire, tristesse, colère, peur et joie, une seule a son hymne : c'est la joie. Ce thème sera l'honneur le 12 octobre aux Écuries à Charleroi lors de la Biennale de la danse le 12 octobre à 20h.

La joie est l'émotion que se propose d'explorer la Compagnie Ayelen Parolin à travers la figure de l'idiot, du simple d'esprit. A travers une performance à quatre danseurs dont un est également le musicien de la pièce "Zonder" (titre provisoire), "c’est dans la convergence des notions d’exaltation, d’exubérance et d’excès que je voudrais que se niche cette création" selon la Compagnie Ayelen Parolin qui parle d'une seule et même voix.

"La joie est, par sa définition même, d’essence illogique et irrationnelle (…) La langue courante en dit là-dessus beaucoup plus long qu’on ne pense généralement lorsqu’elle parle de “joie folle” ou déclare de quelqu’un qu’il est “fou de joie”. Pareilles expressions ne sont pas seulement des images; elles doivent aussi être entendues à la lettre. Car elles expriment la vérité même: il n’est de joie que folle, - tout homme joyeux est nécessairement et à sa manière un déraisonnant. —"

Alors soyez fous de joie et venez assister au spectacle de la Compagnie Ayelen Parolin aux Écuries à Charleroi en remportant vos places pour la Biennale de la Danse le 12 octobre à 20h !

Pour plus d'infos : https://charleroi-danse.be/fr