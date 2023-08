Gagnez vos places pour l'exposition de Jaume Plensa "La part du sacré" à Mons, places valides jusqu'au 8 octobre

Venez découvrir une exposition en plein air du sculpteur et artiste espagnol Jaume Plensa. L'artiste est connu internationalement et a déjà exposé à Rio des Janeiro, Salzbourg, New-York et Chicago. Le concept de l'exposition est d'intégrer 15 sculptures à l'espace public de Mons. l'exposition va de la Grand - Place, passe par le jardin du Mayeur, la Salle Saint-Georges (chapelle désacralisée) jusqu'à la cathédrale Sainte-Waudru. Le centre historique de la ville s'est développé entre pouvoir sacré et profane et ce n'est pas par hasard que l'exposition se tient dans ce lieu. En effet, l'artiste apporte une énergie spirituelle dans ses sculptures qui n'est pas de l'ordre du religieux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'exposition : Exposition "La Part du Sacré" de Jaume Plensa — Ville de Mons