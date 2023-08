Gagnez vos places pour l’expo "Every Minute Is Lettered" de Boris Thiébaut au Botanique

La Trois vous emmène à l’exposition monographique Every Minute Is Lettered de l’artiste belge Boris Thiébaut. L’occasion de se plonger dans son œuvre à travers ses derniers dessins qui seront exposés en grand format sur papier.

Sa pratique du dessin évolue entre "l’art brut, le graphisme et la bande dessinée". Boris Thiébaut compose une poésie visuelle et gestuelle associant la vitesse, l’écriture, les signes, les symboles et la matière :

"Je cherche un équilibre entre simplicité et complexité : simplicité d’outils et de technique directe. Complexité d’une composition faite de strates, de reprises et d’effacements. Complexité aussi de lecture où le geste et le signe se disputent un même territoire. Ces formes luttent constamment pour construire leur propre langage : un langage hésitant, qui se cherche et se nie lui-même au fur et à mesure qu’il se construit."

Mais Every Minute Is Lettered est aussi le titre d’un livre réalisé avec la graphiste Caroline Wolewinski et édité par Le Botanique. L’exposition et cette publication sont conçues comme des objets autonomes et complémentaires.

On retrouvera aussi dans l’expo une série de dessins automatiques, des peintures murales monumentales tirées de ces mêmes dessins et une série inédite de peintures sur bois.

Enfin, en bonus, le 28 septembre, un Live au Musée. Les musiciens Sylvie Bouteiller et Damien Leblois livreront une performance musicale, curatée par l’artiste David Jarrin et résultat d’un travail d’exploration sonore basée sur "l’étude des processus physico-chimiques, des phénomènes de décomposition et corrosion et de l’histoire des techniques".

Rendez-vous au musée du Botanique du 1er septembre au 29 octobre.