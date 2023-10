Gagnez vos places pour l’avant-première du film "L’autre Laurens" de Claude Schmitz

La Trois vous propose de tenter de remporter 2 places pour découvrir en avant-première le film "L’autre Laurens" premier long-métrage cinéma de Claude Schmitz.

Diplômé de l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, Claude Schmitz vit et travaille à Bruxelles. Artiste associé du théâtre de Liège, il réalise également des court-métrages comme "Rien sauf l’été" (Grand Prix Européen du festival de Brive), "Braquer Poitiers" (Prix Jean Vigo 2019). Avec "L’autre Laurens", Claude Schmitz investit une dramaturgie plus romanesque qu’à son habitude qui navigue entre le polar, la comédie et la série B d’action.

"L’autre Laurens" c’est l’histoire de Gabriel Laurens, un détective privé un peu las, spécialisé dans les affaires conjugales. Lorsque sa nièce Jade déboule dans sa vie pour lui demander d’enquêter sur la mort de son père, frère jumeau de Gabriel, il voit resurgir des souvenirs qu’il pensait enfouis pour toujours. Confronté aux fantômes de son passé, Gabriel est entraîné dans une étrange enquête mêlant faux-semblants, fantasmes et trafic de stupéfiants.

La Trois vous invite à l’avant-première du film "L’autre Laurens" de Claude Schmitz le mardi 10 octobre à Liège et le vendredi 13 octobre à Bruxelles. Pour gagner vos places, répondez correctement à la question suivante et précisez si vous souhaitez des places pour le 10 octobre à Liège ou pour le 13 octobre à Bruxelles.