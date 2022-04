Ça raconte quoi Fils de ?

"Fils de" est une épopée urbaine, mythologique et bruxelloise. C’est le récit d’un père gangster, Franck Pistone, parti en cavale au Maroc après un casse il y a 17 ans, qui revient à Bruxelles pour se réconcilier avec son fils.

C’est l’histoire de Camille qui doit renouer avec ce père qui l’a abandonné car il a roulé la mafia hollandaise sans avoir les épaules pour les affronter. Pour s’en sortir et offrir une vie meilleure à son fils Hippolyte, Camille va devoir retrouver les diamants du casse de son père, cachés quelque part à Bruxelles depuis 17 ans. Salim, son meilleur ami, va l’aider alors qu’il se destinait à une vie rangée.

Quant à Sarah, fille du braqueur, les deux amis ne la connaissent pas mais vont devoir composer avec elle. Et puis il y a César, petit dernier de Franck, élevé à Matongé, qui pourrait bien s’avérer être la clé. Ce qui est sûr c’est que "Fils de" est une histoire d’héritage. Et le problème d’un héritage, c’est que plus il est gros, plus violentes sont les bastons. Et plus cruels sont les secrets de famille.

A chaque épisode, vous aurez également l’occasion de découvrir un morceau inédit de rap et/ou de hip hop bruxellois. On ne vous en dira pas plus afin de laisser un peu de suspense (#labase). Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que des références de la scène belge seront de la partie comme Mevy ou un certain… Isha (qui, by the way, tiendra aussi un rôle dans " Fils de ").