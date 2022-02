Gagnez vos places pour "Flesh" au théâtre Les Tanneurs

Tipik soutient le milieu culturel et vous invite au théâtre.

Remportez vos places pour le spectacle "Flesh" au théâtre Les Tanneurs pour le mardi 22 février 2022 à 20h30. Complétez le formulaire ci-dessous.

Flesh

Des coups de bistouri aux corps difformes, en passant par la métamorphose, Flesh met en jeu la chair meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en éternel manque de l’autre. Enraciné à son corps pour le meilleur et pour le pire, l’être humain est indissociable de sa chair, incarnation de son être au monde. Pourtant, aujourd’hui, cet ancrage tend à disparaître. D’un anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de réalité virtuelle à une réunion de famille dans un café, Flesh est un spectacle visuel et non verbal, une fable contemporaine qui plonge le/la spectateur·rice dans l’épaisseur de nos chairs. Avec humour et étrangeté, la compagnie Still life nous remue de façon vivifiante : de nos chairs meurtries à nos chairs en vie, il n’y a qu’un pas.

Le spectacle sera joué entre le 15 et le 26 février au théâtre Les Tanneurs à Bruxelles.