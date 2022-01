Gagnez vos places pour " Elenit " à Liège ou Charleroi !

Euripides Laskaridis fait partie de ces rares créateurs qui développent un théâtre de visions qui, comme les rêves, raconte la réalité et ce qu’elle nous fait en la déformant.

ELENIT est une fête baroque et dadaïste où s’agitent autour d’une infante à corps de naine des humains-batraciens et des technocrates en costume, des icônes de l’art occidental et une bannière rouge.

Sur le tempo fou d’une musique techno jouée live, on casse, on lâche, on tape, on gesticule, on danse, seul ou ensemble...

Euripides Laskaridis lève le voile sur un monde atemporel vagabondant à la croisée du songe et de l’agonie des idéaux.

" Elenit - The things we know we knew are now behind" est à voir soit au théâtre de Liège le jeudi 3 février, soit aux Ecuries à Charleroi le mercredi 9 février.

