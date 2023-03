Gagnez vos places pour Billy Nomates et Joesef au Botanique !

Jeudi 6 avril : Billy Nomates

Tor Maries aka Billy Nomates est une véritable force de la nature. Féroce, drôle et franche, la jeune anglaise distille une musique post-punk d’une efficacité remarquable. A travers son premier album "No", manifeste féministe sur le pouvoir de dire non. Elle n’a pas peur de l’engagement et critique le Brexit, le racisme, les emplois précaires, l’inégalité des sexes et le harcèlement. Le 6 avril, Billy Nomates se présentera en solo sur la scène de l’Orangerie pour présenter son nouvel album "CACTI", paru en janvier 2023. Mais ce n’est pas tout, vous aurez également l’occasion de voir le groupe belge Turquoise que vous avez peut-être pu découvrir à travers leur Jam Session ! Laissez-vous transporter dans l’univers post-punk et dreampop du groupe qui combine les guitares chorusées de légendes, comme Felt ou The Chameleons, à des mélodies pop tout droit sorties des années 80.

Vendredi 14 avril : Joesef

Toujours à l’Orangerie, c’est avec Joesef que vous aurez rendez-vous le 14 avril. Influencé par la soul, le jazz et le hip-hop, il nous offre des mélodies douces et rassurantes avec des voix de velours et des paroles chargées d’émotions. Ce jeune talent d’une vingtaine d’années assume sa bisexualité et a su transformer ses expériences en titres qu’on peut déjà qualifier d’intemporels. Considéré comme une des nouvelles pépites soul made in Scotland, il nous présentera "Permanent Damage", son nouvel opus paru en janvier 2023.