Gagnez vos places pour assister au concert d’adieu du guitariste de légende Peter Frampton, au Cirque Royal

La Première vous offre des places pour le concert de Peter Frampton, au Cirque Royal, le 12 novembre, à Bruxelles.

Tentez de gagner vos places pour le concert d’adieu de cette légende du rock’n roll, Peter Frampton. C’est la dernière fois que les fans belges pourront assister à son concert puisque Peter Frampton a décidé de prendre sa retraite. En effet, il est atteint d’une maladie autoimmune rare, la myosite. Cette année, Peter Frampton a reçu plusieurs récompenses telles que : Chairman’s Award for Sustained Creative Achievement, lors du Awards & Hall of Fame Dinner et Les Paul Innovation Award lors des 34eTEC Awards, attribués chaque année lors du NAMM Show. Enfin, rappelons qu’il vient de fêter les 43 ans de son 5e album solo " Frampton Comes Alive! ", album pour lequel il aura vendu plus de 17 millions d’exemplaires !

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter des TICKETS via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.