Gagnez vos places pour applaudir Macklemore à Forest National le lundi 17 avril 2023 !

Macklemore est bel et bien de retour ! Son tube "Can't Hold Us" résonne encore souvent dans nos têtes et sur les ondes de Tipik et "Thrift Shop" ambiance encore chacune de nos soirées.

Son concert belge est prévu à Forest National le lundi 17 avril 2023 et, il ne sera pas seul, Macklemore a annoncé qu’il sera accompagné pour l’occasion par la chanteuse australienne Tones And I en special guest !

Tipik est partenaire du concert et vous offre vos accès pour vous et la personne de votre choix.

Pour tenter de remporter vos 2 accès pour ce concert qui s'annonce comme inoubliable, complétez le formulaire ci-dessous.