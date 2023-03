Gagnez vos places pour aller voir The Magician au Mirano à Bruxelles ce vendredi 14 avril

The Magician, DJ résident de notre émission Tipik Party se produira au Mirano ce 14 avril prochain!

C'est entre mystère et émerveillement que The Magician s'est imposé comme l'un des noms les plus célèbres de la musique modern house au cours de la dernière décennie. En tant que fondateur du groupe électro-pop emblématique Aeroplane, il a contribué à la progression du genre, avant de débarquer en 2010 pour se frayer sa propre voie. Les premières sorties ont suivi sur le label français Kitsuné, avec son remix multi-platine de "I Follow Rivers" de Lykke Li. Cet élan lui vaut la signature de Parlophone/Warner Records et une série de succès dans le monde entier.

En Mai 2020, il sort l’EP "Renaissance" avec deux titres intitulés "You and Me" et "Disco Romance". Depuis lors, The Magician a lancé son propre label de musique, appelé Potion Records, avec plusieurs projets comme Soda State, Jean Tonique, The Aston Shuffle ou warner case. L'éthique de Potion est simple : défendre les sonorités qu'il aime selon ses propres termes, sans jamais se contenter de la norme et toujours avec une touche de magie. En juin 2022, l’artiste sort le tant attendu " The Magician Presents : Club Fever EP ". Cet EP comporte 5 morceaux clubs dont Disko Dakka sorti juste avant la crise sanitaire mais aussi 2 collaborations avec Kolombo et deux morceaux originaux avec warner case et Samaran.

Malgré la pandémie, The Magician a effectué une tournée américaine réussie en 2021 suivi de deux autres en février et avril 2022 avec notamment une reprise de résidence à Elsewhere, Brooklyn . Avec déjà plus de 5 sorties l’an dernier , The Magician continue de diffuser sa magie en ce début d’année avec la sortie de son single " Difference s " avec The Aston Shuffle chez Sony Music et une tournée en cours avec plusieurs dates aux Etats-Unis et en Europe.

Il sera accompagné de Laura de Greef et Attari pour cette date !