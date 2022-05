Gagnez vos places pour aller voir "Les folies fermières" au cinéma

Vivacité et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir le film "Les Folies Fermières" dans le cinéma de votre choix. Une comédie à la Full Monty, inspirée d'une étonnante histoire vraie, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier et Guy Marchand. Le film sort en salles le 11 mai prochain.

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.