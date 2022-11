Gagnez vos place pour assister au spectacle "Europe connexion" au Théâtre des Martyrs

La Première vous offre des places pour le spectacle "Europe connexion" , au Théâtre des Marthyrs à Bruxelles.

Dans Europe Connexion, Alexandra Badea dépeint le quotidien d’un lobbyiste qui met tout en œuvre pour modifier les textes de lois votés au Parlement Européen afin de servir les intérêts de l’agro-business. Derrière chacun de ses succès, réside un désastre pour l’humanité. Le G.I.E.C. crie. Le monde est sourd. Notre système économique engloutit le vivant dans une boulimie démesurée. Nous sommes devenus nos propres prédateurs. Les monstres mythologiques étaient censés inspirer au public " terreur et pitié ", mais nos monstres modernes ont compris qu’il faut donner des gages, du moins en apparence ; devenus prescripteurs des normes et règles de nos vies, ils remplacent " terreur et pitié ", par " fiabilité et admiration ", aidés du pouvoir de la rhétorique qui transfigure le réel, et dont Alexandra Badea nous aide à disséquer les mécanismes impitoyables.

Elle nous aide à faire le premier pas. À nous de faire les autres. C’est un texte de résistance. C’est un texte poétique. C’est un texte politique.

