Gagnez vos pass pour le Lasemo Festival avec La Trois

La saison des festivals a démarré et la nouvelle édition du Lasemo se déroulera, comme à chaque fois, dans le magnifique cadre du parc d'Enghien, du 7 au 9 juillet. Un festival culturel et durable auquel La trois vous emmène.

Le Lasemo festival fête ses 15 ans cette année et propose une affiche riche d'artistes belges et internationaux: Pierre de Maere, Selah Sue, Balthazar, Typh Barrow mais aussi Ben Harper, Jain, Suzane, Odezenne, Cali et Tryo entre autres. Un festival qui se veut aussi et toujours familial et qui fait la part belle aux plus petits dans son affiche, citons notamment le spectacle des Déménageurs et le concert d'Henri Dès.