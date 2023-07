Gagnez vos pass pour le Gaume Jazz Festival avec La Trois

La 39e édition du Gaume Jazz Festival aura lieu les 11, 12 et 13 août au Centre Culturel et au Parc de Rossignol (Tintigny). Dans une ambiance familiale, vous pourrez apprécier 24 concerts de 120 artistes jazzy, un joli mix de noms confirmés, de découvertes et de créations. La Trois vous emmène à ce festival d’été.

Le festival se veut une invitation au jazz pour tou.te.s, mêlant le jazz classique aux sons plus contemporains ou métissées. Comme ce sera le cas avec notamment le groupe Dalva et ses sons blues, rock avec des influences d’Afrique de l’Ouest.

Mais aussi avec François Poitou, contrebassiste, et Pumpkin, rappeuse nantaise indie avec ce nouveau quartet de jazz contemporain, fruit de leur collaboration singulière, l’album Arômes Complexes.