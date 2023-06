Gagnez vos pass pour la première journée du Gent Jaaz Festival !

Une fois de plus, Gent Jazz place la barre très haut avec une programmation audacieuse reprenant certains plus grands noms de la scène jazz actuelle et ce n'est pas tout...

En effet, ce festival offre sa scène à des stars mondiales, à des artistes géniaux mais encore confidentiels et à des jeunes talents, tous heureux de se frotter à un public critique mais chaleureux.

Gagnez deux places pour le 5 juillet, premier jour du festival !

Line up (05/07) :

Lupaganggang

Adi Oasis

Somi

Gregory Porter

ADJA

Mononeon

Infos : 5.07.2023 - 15.07.23 - Gent Jazz

Le 5 juillet, ouverture des portes à 15h45 !