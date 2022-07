Gagnez vos Pass pour Chassepierre les 20 & 21 août

Le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre revient les 20 & 21 août et vous fera drôlement réviser et revisiter, au travers de créations singulières, des histoires familières.

Plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront des histoires à travers les rues et les prairies du village.

Envie de les découvrir ? La Première vous offre des Pass pour les 2 jours du festival !

Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question ci-dessous.