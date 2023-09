Gagnez vos Pass pour 3 spectacles à "Jours de fêtes" à Bertraix du 8 au 10/09

Cette année, le Centre culturel de Bertrix en Province du Luxembourg et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles proposent d’aborder ensemble l’ouverture de saison par un contexte trans-local, des relations inédites, d’autres circulations d’artistes wallons, bruxellois et internationaux, ainsi que diverses formes artistiques, populaires et festives. Une manière pour le Théâtre National de se (re)territorialiser, de retrouver de la puissance dans " l’art délicat de la fermentation " depuis l’espace rural périurbain.

Dans ce cadre, La Première vous offre des Pass de 2 places pour 3 spectacles pour Jours de Fête au Centre culturel de Bertrix pour :

le Mystère du Gant de Leonard Berthet-Rivière, le vendredi 8 septembre à 19h30 de Leonard Berthet-Rivière,

Louise et la révolte des jardins / Un épisode du Bal du Nouveau monde , par le RING THEATRE, le samedi 9 septembre à 19h30 , par le RING THEATRE, leà 19h30

dimanche 10septembre 14h en extérieur Jacques leen extérieur

