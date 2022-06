Gagnez vos Pass Golf Power (GLFPWR) pour une initiation golfique ! (Pour femmes)

L'AFGolf est la première fédération sportive à s'engager pour plus de femmes dans le golf. En 2021, la Secrétaire Générale de l'AFGOLF a annoncé un plan ambitieux pour développer le golf au féminin et organisait durant l'été le premier GOLF POWER DAY.

Né d’une enquête auprès de 8000 golfeuses de tout âge et de tout niveau, les Pass Golf Power (GLFPWR) c’est l’offre découverte du golf, pensée par des femmes, pour des femmes.



De juin à octobre et pendant 6 semaines, faites vos premiers pas sur un green en groupe de 6 à 8 femmes maximum.

Le package comprend :

Un encadrement par une ou plusieurs références GLFPWR

Des activités golfiques en week-end ( 4 demi-journées en weekend réparties sur 6 semaines)

Une activité afterwork encadrée par une référence GLFPWR ou un groupe Ladies

Accès illimité aux infrastructures du club

Prêt de matériel

Avantages chez nos partenaires

Une soirée de clôture

La remise du certificat GLFPWR

Un bon de réduction pour le pack starter pour vous, votre compagnon ou compagne.

Outre les Pass GLFPWR, les gagnantes recevront chacune un set de clubs et une tenue complète Peak Performance.

Intéressée et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.



[ Le gain est exclusivement réservé pour un duo féminin. Les noms des gagnantes seront transmis à l'organisateur]