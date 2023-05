Gagnez vos Pass 3 jours à Namur en Mai

Namur en Mai est un festival qui encourage l'exploration de la ville de Namur, plongée au cœur de l'univers fantastique des arts forains.

Prêts à vivre un week-end magique, les yeux grands ouverts et le cœur en voltige d’émotions ? Envie de frissonner au cœur d’une programmation artistique riche, multiple et variée ? Namur en Mai arrive bientôt et vous prépare une édition exceptionnelle pour ses 25 ans qui se dérooulera du jeudi 18 au samedi 20 mai.

►►Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous offre des Pass pour vivre les 3 jours ! Intéressé ?

Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.