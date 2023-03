Gagnez vos entrées pour un spectacle à "Namur is a Joke", du 24 au 26 mars

La deuxième édition de Namur is a joke, le festival humour et musique conçu par 'GuiHome vous détend' se tiendra du 23 au 26 mars dans la capitale Wallone. Cette année, il investit de nouveaux lieux et étend son offre ! Mais comme l'an dernier, il mettra à l'honneur les têtes d'affiches mais aussi les nouveaux venus de l'humour, tant belges qu'étrangers. Une programmation faite de musique également.

ARNAUD TSAMERE au Grand Manège Namur le vendredi 24 mars 20h

20h Les concerts de JUICY et Julien GRANEL sous le chapiteau du festival, places d'Armes, le vendredi 24 mars 20h45

du festival, places d'Armes, le 20h45 VERONIQUE GALLO et son spectacle "Femme de vie" au Delta , le vendredi 24 mars 20h

, le 20h VINCENT DEDIENNE au Théâtre Royal de Namur , le vendredi 24 mars à 20h30

, le vendredi 24 mars à 20h30 INNO JP à la Brasserie de la Houppe , le samedi 25 mars 21h

, le 21h TRISTAN LOPIN et son spectacle "Irréprochable" au Delta , le dimanche 26 mars à 15h

, le LAURA FELPIN au Grand Manège Namur, le dimanche 26 mars 20h

