Gagnez vos entrées pour "TIM BURTON, Le Labyrinthe" à Bruxelles dès le 20/10

Après avoir été présenté à Madrid et Paris et captivé plus de 500.000 visiteurs, Tim Burton, Le Labyrinthe débarque à Bruxelles sur le site de Tour & Taxis. Sous la forme d’un labyrinthe interactif, les visiteurs pourront vivre une expérience immersive en plongeant dans l’univers fantasmagorique du cinéaste Tim Burton, à travers des installations et des œuvres originales signées de sa main.

L'exposition est à découvrir à partir du 20 octobre 2023, à Tour & Taxis à Bruxelles

Le Labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste à travers un parcours interactif dont vous serez le héros. Une centaine d’œuvres originales, toutes créées par Tim Burton, s’offre aux visiteurs tout au long d’un parcours ludique, coloré et enchanteur.

