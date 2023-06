Gagnez vos entrées pour le spectacle d'André Manoukian à Stavelot le 7/07

Pianiste de talent, inoubliable juré de La Nouvelle Star, chroniqueur sur France Inter, pédagogue doté d’un grand sens de l’humour, André Manoukian nous livre avec son spectacle "Les notes qui s'aiment" une sorte de 'conférence musicale' pour conter l'histoire de la musique, de l’antiquité au début du jazz... Accompagné par son clavier.

André Manoukian sera à l'Abbaye de Stavelot le vendredi 7 juillet à 20h30, dans le cadre du festival Vacances Théâtre Stavelot. La Première vous offre des places.

